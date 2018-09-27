ЧМ по волейболу: отступать некуда, впереди США

Российские волейболисты готовятся к матчу со сборной США в рамках группового этапа Чемпионата мира в Италии. Чтобы выйти в полуфинал, нашим спортсменам нужна только победа. Накануне они уступили бразильцам со счетом 3-2.

После такого обидного поражения на интервью не согласился ни один волейболист сборной России. Ребят понять можно. Они вели с самым комфортным в волейболе преимуществом. 2-0 по сетам. Все шло гладко и по нашему сценарию.

Казалось, что мы спокойно одержим победу, но.. 3-2 в пользу Бразилии. И в интервью отдуваться за всех пришлось главному тренеру.

Бразильцы действительно поймали кураж. Тащили практически мертвые мячи. У наших же, как следствие, одна за другой полетели пресловутые невынужденные ошибки.

Однако впереди у россиян ещё одна встреча, решающая, против Соединённых Штатов. На все той же бывшей Олимпийской арене в Турине.

Арена для решающих игр волейбольного чемпионата мира в Турине была построена в 2005 году к Зимней Олимпиаде 2006 года. Кольца, как раз, об этом напоминают. Здесь был хоккейный турнир.

С тех пор прошло уже 13 лет. Казалось бы, не так много, но внешне стадион выглядит уже очень непрезентабельно. Будто построили его в 70-80-х! Особенно темные пятна вокруг колец.

Наша сборная же на этом чемпионате выглядит более чем презентабельно. Несколько туров назад, несмотря на сумасшедшую поддержку 15 тысяч итальянцев, мы обыграли 3-2 Италию. Именно эта победа стала ключевой для попадания в Финал шести.

Такую же яркую игру болельщики будут ждать от России и в заключительном матче третьего раунда против США. Только победа, желательно крупная позволит нам выйти в полуфинал.