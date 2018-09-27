В Нальчике начался чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов "Абилимпикс"

В России стартовал третий региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями "Абилимпикс". В состязаниях в Нальчике в этом году участвуют 60 человек, среди которых — школьники и студенты.

Самые юные участники будут соревноваться в направлениях: фотограф-репортер, портной, а также в робототехнике и декоративном искусстве. Среди студенческих и взрослых компетенций — малярное, слесарное, кондитерское и поварское дело, а также предпринимательство.

Главная цель чемпионата "Абилимпикс" — это содействие обучению, адаптации и трудоустройству людей с ограниченными возможностями, отмечает телеканал "Россия 24".