Православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

В четверг, 27 сентября православные верующие отмечают один из 12 главных праздников — Воздвижение Креста Господня. Этот праздник связан с обретением священной реликвии — креста, на котором был распят Спаситель, который узнали по чудодейственной силе, воскресившей мертвого.

В память о страданиях Иисуса Христа в этот праздничный день установлен строгий пост, а Крест Господень выносится в центр православных храмов как символ победы над смертью, напоминает ТАСС.

В наши дни обретенная реликвия — главная часть Животворящего Креста — находится в Иерусалиме, а небольшие частицы его были разнесены по всему христианскому миру.

В день праздника Воздвижения Креста Господня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает визит в расположенную в Краснодарском крае Кубанскую митрополию, где возглавит праздничную литургию в восстановленном в 2000-е годы кафедральном соборе Армавира.