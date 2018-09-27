"Севилья" разгромила "Реал" в чемпионате Испании

В центральном матче шестого тура чемпионата Испании встречались "Севилья" и мадридский "Реал". "Королевский клуб" упустил возможность возглавить турнирную таблицу Примеры, уступив со счетом 0:3.

Хозяева поля еще в первом тайме решили все вопросы о победителе в этом матче, забив три безответных мяча в ворота Тибо Куртуа.

В составе "Севильи" дублем отметился Андре Силва. Еще один мяч оказался на счету Виссама Бен-Йеддера. Гости пробить Томаша Вацлика так и не смогли.

Ранее лидер чемпионата "Барселона" неожиданно уступила "Леганесу" со счетом 1:2. "Реал" не смог воспользоваться поражением конкурента и остался с 13 очками на втором месте.