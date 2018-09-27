Дональд Трамп: мы не потерпим, чтобы миллиарды долларов утекали из США в Китай

Китай не получит американские доллары — Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свои намерения продолжить торговую войну против Китая. При этом подметив, что США для взаимодействия с Пекином открыты — но только на равных условиях, а не тех, которые были при предыдущих администрациях. Успех своей новой политики подчеркнул тем, что Китай жаждет смены Трампа и вмешивается в предстоящие выборы.

"Миллиарды, миллиарды долларов утекали из США в угоду Китая — мы такого не потерпим, все должно быть честно. 215 миллиардов долларов теперь остаются у нас, и больше нет никакого влияния на нашу экономику. И не будет. Китай попытался вмешаться в наши выборы, чтобы я проиграл — ведь раньше они не сталкивались с таким вызовом. Я бы хотел открыть Китай для наших фермеров и промышленников, однако Китай не хочет открываться. Они налагали пошлины в размере 25-55 %, мы же в ответ не делали ничего. Теперь ситуация иная. И теперь мы в выигрыше", — цитирует Трампа телеканал "Россия 24".