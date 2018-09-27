Месси провел 700 матчей за испанскую "Барселону"

Встреча шестого тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и "Леганесом" стала юбилейной для аргентинского нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. Теперь на счету знаменитого форварда 700 сыгранных матчей за клуб.

Во встрече с "Леганесом" Месси отметился голевым пасом. Тем не менее "Барселона" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне – 1:2.

Отметим, что лишь два футболиста сыграли за сине-гранатовых больше матчей, чем аргентинец. Речь идет о полузащитниках Андресе Иньесте (758 матчей) и Хави (869).