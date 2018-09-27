Юрий Семин: матч с "Балтикой" постоянно складывался не в нашу пользу

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал игру 1/16 финала Кубка России с калининградской "Балтикой". Напомним, что действующий чемпион страны лишь в дополнительное время сумел сломить сопротивление соперника.

"Мы имели много моментов, но матч постоянно складывался не в нашу пользу. Пропускали голы, после чего приходилось отыгрывать. Отыгрывались очень тяжело. Ребята молодцы, проявили характер. Были нужны большие волевые усилия, чтобы пройти дальше", — цитирует Семина официальный сайт ФК "Локомотив".

Встреча 1/16 финала Кубка России между "Балтикой" и "Локомотивом" завершилась победой "железнодорожников" в дополнительное время со счетом 3:2.