Сергей Лавров преподнес Антониу Гутерришу собрание сочинений Евгения Примакова

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу 10-томник сочинений Евгения Примакова. Торжественная церемония прошла в здании секретариата ООН.

"Я бы хотел подарить вам 10 томов работ Евгения Примакова, который был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук и одним из моих учителей в Министерстве иностранных дел, — цитирует высказывание главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС — Надеюсь, что эти книги найдут свое место в библиотеке ООН".

В ответном слове Генеральный секретарь ООН отметил, что лично встречался с Евгением Примаковым и очень хорошо его помнит.

Переданное в дар ООН издание было подготовлено к первой годовщине кончины российского государственного деятеля. В него вошли как научные исследования и учебно-методические работы академика, так и его журналистские публикации, выступления и интервью.