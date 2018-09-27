В Донбасс выехала очередная колонна с российской гуманитарной помощью

Ранним утром в четверг, 27 декабря в Донбасс отправилась очередная – 81-я — колонна МЧС России с грузом гуманитарной помощи. Она вышла из Донского спасательного центра, расположенного в Ростовской области, и в настоящее время направляется к российско-украинской границе.

В ходе следования колонна разделится на две, каждая из которых пройдет проверку на пограничных пунктах, после чего одна из них проследует в Донецк, другая — в Луганск, передает ТАСС. Во входящих в состав колонны грузовых автомобилях свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в том числе, детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

Как сообщалось, МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. Ежемесячно колонны с жизненно важными грузами отправляются на юго-восток Украины, и за этот период в Донбасс было доставлено более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи.