27 сентября 201804:46
"Ювентус" стал рекордсменом чемпионата Италии по числу домашних побед
Туринский "Ювентус" в шестом туре чемпионата Италии на своем поле обыграл "Болонью" со счетом 2:0. Таким образом, черно-белые установили рекорд серии А: они первыми одержали 1000 домашних побед.
Как сообщает "Спорт-экспресс", среди команд из пяти лучших европейских чемпионатов "Старая синьора" по этому показателю занимает восьмое место.
Лидирует же по числу домашних побед "Ливерпуль" (1230 матчей). Следом идут английские "Эвертон" (1224), "Арсенал" (1187) "Манчестер Юнайтед" (1122), "Астон Вилла" (1106) и испанские "Реал" (1078) и "Барселона" (1067).
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