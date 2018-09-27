МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге

Дождь идёт в городе вторые сутки. Порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Возникла угроза наводнения. Из-за этого затворы комплекса защитных сооружений были закрыты. Спасатели рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также строительных лесов.

Автомобилистам тоже следует быть особенно внимательными. Дождь в Петербурге продолжается, а в отдельных районах Ленинградской области может и подморозить. Это грозит гололёдом на дорогах, сообщает телеканал "Россия 24".