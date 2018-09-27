Мария Захарова прокомментировала очередную порцию обвинений России от британских СМИ

Распространенная британскими СМИ информация о личности подозреваемого по делу Скрипалей — не что иное, как информационный вброс. Так прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова публикацию в "Дейли Телеграф" имени и фамилии, который якобы причастен к инциденту в Солсбери.

Дипломат отметила, что выход статьи совпал с выступлением Терезы Мэй в Совбезе ООН, где она в очередной раз озвучила обвинения в адрес Москвы. По словам Захаровой, доказательств у Лондона по-прежнему нет, а власти Соединенного Королевства лишь пытаются отвлечь внимание общественности от того, что на самом деле произошло в Солсбери, сообщает телеканал "Россия 24"