Экстренные службы Греции устраняют последствия сильного мощного циклона

Из-за резкого ухудшения погоды власти приостановили паромное сообщение с островами в Эгейском море. На дорогах сразу в нескольких населенных пунктов — десятки поваленных деревьев. Проливные дожди и сильный ветер привели к резкому похолоданию. На знаменитой горе Олимп выпал первый снег. Столбики термометров опустились до минус шести градусов Цельсия, сообщает телеканал "Россия 24".