НХЛ. Три очка Бучневича не спасли "Рейнджерс" от поражения в игре с "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные игры. В одной из них "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 4:3. В составе проигравших три очка набрал российский нападающий Павел Бучневич.

Россиянину удалось записать на свой счет одну заброшенную шайбу и две голевые передачи. Бучневич дважды ассистировал шведу Мике Зибанежаду, оформившему дубль.

В составе победителей две шайбы забросил Райан Пулок. По разу отличились Томас Хики и Энтони Бовильер.

Напомним, что новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.