Футболиста Неймара высмеяли за использование крема для лица во время игры

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" намазал лицо в перерыве матча чемпионата Франции. Момент попал в объективы телекамер. После видео появилось на просторах интернета. Зарубежные спортивные издания предполагают, что это был солнцезащитный крем либо средство от морщин. Звездный футболист пока никак не отреагировал на это. В этом матче бразилец отметился забитым мячом с пенальти, а парижане победили со счетом 4:1, добавляет телеканал "Россия 24".