Климкин проспал речь Порошенко на сессии Генассамблеи ООН

Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину придётся посмотреть выступление президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее в записи, несмотря на то, что глава украинского МИДа присутствовал в зале. Речь Порошенко он прослушал, а если точнее — проспал.

Впрочем, к этому выступлению в Нью-Йорке в целом отнеслись недостаточно внимательно — большинство мест пустовало. А говорил Пётр Порошенко и о том, что необходимо ввести миротворческие силы ООН в Донбасс, и называл Крымский мост незаконным сооружением, сообщает телеканал "Россия 24".