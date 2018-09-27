Предсезонка НХЛ. Малкин помог "Питтсбургу" разгромить "Баффало"

В очередном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" в гостях переиграл со счетом 5:1 "Баффало Сэйбрз". Российский форвард "пингвинов" Евгений Малкин отметился в этой встрече голевой передачей.

Россиянин провел на льду 17 минут 42 секунды. Его показатель полезности составил "+2". В составе победителей дубль оказался на счету Фила Кессела.

Остальные результаты предсезонных игр дня: "Бостон" — "Детройт" — 2:3 ОТ, "Монреаль" – "Торонто" — 3:5. "Миннесота" – "Виннипег" — 4:3, "Даллас" – "Колорадо" – 3:1.