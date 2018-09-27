В Киргизии задержан вербовщик, отправивший в Сирию 100 человек

В Киргизии задержан вербовщик, воевавший в Сирии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии, мужчина, 1995 года рождения, прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал участие в боевых действиях в составе террористических формирований. Кроме того, он занимался вербовкой и отправкой людей в Сирию. В общей сложности он переправил в зону конфликта более 100 рекрутов из стран СНГ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество" УК Киргизии.

Всего в Сирии на стороне террористов сейчас воюют около 700 граждан Киргизии, еще 150 человек считаются погибшими. В прошлом году в стране было выявлено свыше 200 фактов вербовки киргизов для участия в боевых действиях за рубежом.

Ранее глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков сообщил, что более 9 тысяч человек находятся в розыске в странах СНГ за участие в террористических организациях. Более пяти тысяч из них являются наемниками.