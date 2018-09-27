В Москве за ночь выпало 15% от сентябрьской нормы осадков

Дождь, начавшийся в ночь на четверг, на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 06:00 дал прирост 10 мм осадков, сообщили в Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

По словам синоптиков, за несколько часов в Москве выпало 15% от сентябрьской нормы дождей, которая составляет 65 мм.

Согласно прогнозу, днем дожди продолжатся, температура составит 9-11 градусов. Порывы ветра при этом будут достигать 15-20 метров в секунду, а уровень атмосферного давления понизится до 738 мм ртутного столба.

В пятницу также ожидаются дожди, температура в дневные часы повысится до плюс 12-14 градусов.

В выходные в московском регионе будет сухо, снова выглянет солнце. В два последних дня сентября температура не превысит 8-13 градусов, а в ночь с субботы на воскресенье ожидаются заморозки до -3 градусов.

С начала сентября в Москве выпало 66 мм осадков, что соответствует месячной норме, а среднемесячная температура превысила многолетние показатели на 4,6 градуса.