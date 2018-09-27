Предсезонка НХЛ. "Даллас" обыграл "Колорадо", на лед вышли семь россиян

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи, которые предшествуют началу регулярного чемпионата. "Колорадо Эвеланш" на домашнем льду уступил "Даллас Старз" со счетом 1:3.

В игре приняли участие семь россиян. В составе "лавин" все встречу провел голкипер Семен Варламов, который отразил 24 броска из 27. Нападающий Владислав Каменев сделал результативную передачу. Защитники Никита Задоров и Сергей Бойков, а также форвард Игорь Швырев результативными действиями не отметились.

У "Далласа" голевой пас отдал нападающий Денис Гурьянов. Форвард Валерий Ничушкин отличиться не смог.