Спасите Катю от редкого смертельного заболевания
Катенька — особенный ребенок. Она родилась с тремя разными очень редкими и смертельными заболеваниями. Каждый ее день проходит с капельницами и уколами. Жизнь ребенка постоянно под угрозой. Помочь может только трансплантация костного мозга в единственной клинике мира за баснословную сумму – 28 140 000 рублей. Родители не найдут такие деньги. Мы взываем к вашим добрым сердцам.
Пожалуйста, спасите жизнь ребенка!
Первый диагноз девочке поставили очень быстро, почти сразу после рождения – первичный иммунодефицит. Это значит, что иммунитет ребенка не справляется с микробами и бактериями. Любой безобидный для нас вирус просто убьет Катеньку.
Родителям было сложно принять это. Как у внешне здорового ребенка может быть такой страшный диагноз? Кате делают инъекции специального препарата, который дает временную искусственную защиту, каждые три недели вот уже 4 года подряд.
В годик у малышки на очередном обследовании обнаружили еще один редкий синдром WHIM (бородавки, гипогаммаглобулинемия, инфекции и миелокатексис), найденный только у 60 человек в мире.
"К таким новостям я была не готова. Я привезла врачам вполне здорового на вид ребенка, сказать: "Посмотрите! Вы все-таки ошиблись! Девочка растет, развивается!" — вспоминает мама Кати.
Врачи отправили пробу материалов на анализ в зарубежные клиники. Три года длились исследования костного мозга Кати. Три года с замиранием сердца семья ждала результатов и приговора.
И ответ пришел: "У вашей дочки обнаружен еще один, третий, редкий синдром, который вызывает онкологию и не поддается лечению — Cernunnos (форма комбинированного иммунодефицита, характеризующегося микроцефалией)". Он найден только у пяти человек в мире. Синдром настолько редкий, что российские и зарубежные клиники не знают, как поступить с ребенком".
Каждый из трех диагнозов страшен сам по себе, но все вместе – это бомба замедленного действия. Если один из них проявит себя сильнее или активируется, Катю будет уже не спасти! Каждый день у крохи сейчас на счету.
Радикально помочь может трансплантация костного мозга в швейцарской клинике. Именно там нашелся врач, у которого за плечами невероятное количество проведенных авторских ТКМ. Это уникальный случай, но у Кати есть 95% шанса на выздоровление. Стоимость этого шанса — 28 140 000 рублей. К сожалению, такова цена жизни Катеньки.
Завтра для Катеньки может не наступить. Пожалуйста, помогите ребенка прямо сейчас!
Помочь Кате можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"
Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:
Расчетный счет в "Cбербанке"
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счет банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Вдовиной Кати"
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