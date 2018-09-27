Нетаньяху: гибель Ил-20 могла привести к более серьезным последствиям

Инцидент с российским Ил-20, который был сбит у берегов Сирии, мог привести к более серьезным последствиям. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом он не стал уточнять, что конкретно имеет в виду. Слова Нетаньяху приводит государственное радио Израиля Kan.

Как сообщает РИА Новости, израильский премьер отметил, что страна продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и планирует сохранить диалог с Россией.

17 сентября разведывательный Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200. По данным российского военного ведомства, основными виновниками гибели самолета стали пилоты истребителей F-16 ВВС Израиля: они намеренно прикрывались российским самолетом и подставили его под удар сирийской ПВО.

В результате погибли 15 российских военнослужащих. Они были представлены к орденам Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике.