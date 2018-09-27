"Челси" выбил "Ливерпуль" из Кубка английской лиги

В среду, 26 сентября, в Англии состоялись пять матчей 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу. В главной и самой интересной встрече "Челси" на чужом поле одержал победу на "Ливерпулем" со счетом 2:1.

При этом победа лондонского клуба получилась волевой. Счет в матче на 58-й минуте открыл Даниель Старридж. Гости смогли отыграться в концовке. В составе победителей мячи забили Эмерсон (79-я минута) и Эден Азар (85-я).

Отметим, что для "Ливерпуля" это поражение стало первым в сезоне.

Результаты других игр 1/16 финала Кубка английской лиги: "Арсенал" — "Брентфорд" — 3:1; "Вест Хэм" — "Маклсфилд" — 8:0; "Ноттингем Форест" — "Сток Сити" — 3:2; "Тоттенхэм" — "Уотфорд" — 2:2, по пенальти — 4:2.