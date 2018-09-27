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Убийство экс-депутата Вороненкова 17 минут назад

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27 сентября 201810:12

Мария Максакова судится с новым мужем из-за квартиры

Оперная певица Мария Максакова тайно вышла замуж во второй раз и уже судится с новым супругом.

Вдова депутата Дениса Вороненкова вышла замуж в июле за некого Далхата Халаева. После свадьбы она подарила своему мужу квартиру на Краснопресненской набережной в Москве. Однако вскоре он ее продал уроженцу Ингушетии Мурату Мержоеву.

Как пишет "Комсомольская правда", Марии не понравилось, что муж с ней не посоветовался, и она обратилась в суд, чтобы признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной.

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников сообщил РИА Новости, что Максакова попросила признать сделку незаконной, но других подробностей иска не раскрыл.

 

Мария Максакова и Денис Вороненков переехали на Украину в 2016 году. Сам Вороненков объяснял свой отъезд политическими причинами. Однако в Следственном комитете этот шаг назвали попыткой скрыться от следствия: в России против него было возбуждено уголовное дело. Весной 2017 года экс-депутат был застрелен в центре Киева.

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