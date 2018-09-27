Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

Уфа принимает всероссийскую премию "Мобильный репортер". Программа, которая выходит на нашем канале уже пять лет, получила свое региональное продолжение. Кадры природных явлений, аварий, занятное видео с домашними питомцами. Сюжетом для может стать любое событие. За три дня жюри определит лучших народных журналистов.

Всероссийскую премию "Мобильный репортер" Уфа принимает впервые. В третий раз лицом к лицу ведущие и создатели проекта встречаются с главными его авторами — обычными зрителями. У них есть три дня на то, чтобы не только определить лучших, но и в целом обсудить "мобильное репортерство" как явление. На "России 24" программа выходит с 2013 года. За это время появилось множество региональных версий — от Владивостока до Калининграда.

"Мобильный репортер" — это программа, которая является ярким примером гражданской журналистики, проблемной журналистики. И люди лицом к лицу сталкиваются с проблемами, которые их окружают. Они снимают их на свой мобильный телефон, делают свои комментарии, выкладывают их в социальные сети", — ведущая программы "Мобильный репортер" во Владикавказе говорит Влада Мамедова.

"Каждый раз после того, как выходит наша программа, звонят из администраций районов, городов и говорят: "Где вы нашли эту проблему? Мы не видели, вы показали — сейчас мы все решим", — сказал ведущий программы "Мобильный репортер" в Уфе Артур Басыров.

"Мобильный репортер" произвел своего рода телевизионную революцию. Кадры, снятые рядовыми людьми, еще несколько лет назад телеканалы показывать решались далеко не всегда. Сегодня же любительские ролики в выпусках новостей появляются едва ли не каждый день. Журналисты еще только добираются до мест ЧП, а очевидцы уже освещают события в соцсетях, нередко ведут прямые видеотрансляции.

"Я на телевидении работаю давно, но с таким форматом сталкиваюсь впервые, что когда ни я отвечаю за наполнение программы, ни сама придумываю темы, ни сама выбираю видео, выбираю героев, а работаю с материалом, который нам присылают наши зрители, которые попадаются на глаза в соцсетях", — рассказала редактор и автор тематических программ ГТРК "Ярославия" Елена Денисова.

В Башкирии проект стал настолько популярен, что к региональному выпуску решили добавить еще один — на национальном языке. Помимо российских, на премию приехали и журналисты из Белоруссии. Но главные гости, конечно же, обычные люди, чьи видеоролики взорвали и Интернет, и телевизионные эфиры.

"Запланировано очень много мастер-классов от наших коллег, в том числе для гражданских журналистов, от народных корреспондентов для людей, которые впервые взяли камеру или смартфон в руки. Наши коллеги будут рассказывать о том, как правильно снимать, на что делать акценты, и я думаю, что это будет полезно", — считает директор ГТРК "Башкортостан" Азамат Салихов.

Не только обмен опытом, но еще и знакомство с национальным колоритом Башкирии обещают организаторы участникам премии. Церемонию награждения победителей проведут уже 29 сентября.