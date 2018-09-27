Антон Шипулин: ради чемпионата мира готов пропустить старт сезона

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своей подготовке к новому сезону. По словам спортсмена, главным стартом для него станет чемпионат мира, который в следующем году пройдет в шведском Эстерсунде 7-17 марта​​​.

"Конечно, будет внутри что-то корежить, я же боец, я буду смотреть на все те уплывающие очки, которые мне машут рукой, — сказал Шипулин, которого цитирует РИА Новости. — Но понимаю, что я очень много пропустил, что мне было необходимо это сделать. И готов сделать этот шаг, чтоб подготовиться к главному старту".

Отметим, что на данный момент остается неизвестно, продолжит ли Шипулин профессиональную карьеру.