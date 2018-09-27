У подмосковной платформы Радуга мужчину переехал поезд

В Воскресенском районе Подмосковья мужчина погиб, попав под поезд на железнодорожной платформе Радуга, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, на Казанском направлении платформы Радуга поездом, следовавшим по маршруту Орск — Москва, травмирован мужчина. Бригада скорой помощи оказала всю необходимую помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался.

Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.