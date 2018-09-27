Тюлень врезал осьминогом по лицу плывущего в лодке человека. Видео

Турист Кайл Малиндер, плывущий в составе экскурсии на каяке у берегов Новой Зеландии, неожиданно получил по лицу осьминогом.

Моллюска в пылу охоты бросил тюлень. Как ни странно, именно это спасло испуганную жертву, которая упала и отчаянно вцепилась своими присосками к днищу лодки.

Тюлень так и не смог поймать израненного осьминога и переключился на поиск другой добычи. По словам Кайла Малиндера, чуть позже моллюска пришлось буквально отдирать от каяка, после чего он был отпущен на свободу.