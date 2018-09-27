"Волга" влетела в подземный переход в Омске

Владелец "Волги" чудом не пострадал в результате серьезной аварии в Омске — неуправляемая машина влетела в подземный переход и на скорости протаранила потолочное перекрытие. Очевидцы сняли на видео последствия заезда.

ДТП произошло около шести часов утра в четверг, 27 сентября, на проспекте Карла Маркса, рядом с цирком. По словам 32-летнего водителя, он уснул за рулем после ночных разъездов, а когда открыл глаза, "Волга" уже "припарковалась" в переходе, съехав по ступенькам.

По счастливой случайности в тот момент людей в переходе не было, поскольку в противном случае жертв бы не удалось избежать. Инспекторы признали, что владельцу отечественной легковушки несказанно повезло — он отделался парой ссадин, тогда как его машина оказалась разбита, врезавшись в перекрытие.

Утром автомобиль извлекли наружу, но переход по-прежнему закрыт для пешеходов. Сумму нанесенного ущерба еще только предстоит оценить.