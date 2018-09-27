Российский вратарь помог ХИКу стать чемпионом Финляндии по футболу

Футбольный клуб ХИК из Хельсинки в среду, 26 сентября, досрочно ста чемпионом Финляндии. Большой вклад в успех команды внес российский голкипер Максим Рудаков.

Права на вратаря принадлежат санкт-петербургскому "Зениту", который в декабре прошлого года отдал Рудакова в аренду в ХИК на один год с возможностью продления.

В среду ХИК одержал победу над клубом "Ильвес" со счетом 2:1​​​, набрал 68 очков в турнирной таблице и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаемым для соперников. Рудаков сыграл за клуб 23 матча и в 13 матчах не пропустил ни одного мяча.