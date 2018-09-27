Путин посетил состязания чемпионата мира по дзюдо в Баку

В столице Азербайджана продолжается мировое первенство по дзюдо. В четверг, 27 сентября, на арене Баку идет командный турнир. Соревнования посетили президенты России, Азербайджана и Монголии Владимир Путин, Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулга.

Главы дружественных государств из ложи почетных гостей турнира на Национальной гимнастической арене наблюдали за ходом состязаний, в которых участвуют и россияне, и хозяева татами, и гости из Монголии, сообщает РИА Новости. Посещение чемпионата стало первым пунктом в программе рабочего визита Путина в Азербайджан.

Первенство мира по дзюдо, 32-е по счету, проходит в Азербайджане с 20 по 27 сентября. На турнир в Баку приехали более 800 спортсменов из 130 стран. На чемпионате будет разыграно 15 комплектов медалей: по семь личных в различных весах у мужчин и женщин и общий командный турнир.

После этого Путин и Алиев примут участие в пленарном заседании Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, а также проведут двустороннюю встречу. Затем президент России отправится в Таджикистан на саммит СНГ, который начнется 27 сентября.