Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

В Госдуме 27 сентября депутаты должны рассмотреть в первом чтении проект федерального закона "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы".

Ранее сообщалось, что он был внесен депутатами от ЛДПР и составлен на основе интернет-петиции, которая собрала больше 730 тысяч подписей.

В соцсетях родители детей-инвалидов и сочувствующие им проводят виртуальный флешмоб под хэштегом #поднимитепособиелоу.

К нему присоединились и известные люди – в частности, певица и глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

А общественный активист Светлана Штаркова разместила на YouTube обращение к депутатам от имени всех родителей, воспитывающих детей-инвалидов. В нем, в частности, она говорит, что этот законопроект остался их единственной надеждой на повышение пособия, и напоминает, что семьи с детьми-инвалидами крайне нуждаются в помощи со стороны государства.

СМИ и в том числе Вести.Ru ранее неоднократно обращались к этой теме. Призыв родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, повысить им до МРОТ пособие, которое не индексировалось несколько лет, было услышано детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

В ряде регионов существуют доплаты из региональных бюджетов, однако большинство родителей, которые не имеют возможности работать, поскольку уход за детьми-инвалидами занимает все их время, получают лишь 5500 тысяч рублей в месяц.