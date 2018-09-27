Теннисистка Потапова пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте

В столице Узбекистана Ташкенте продолжается турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов. В четверг, 27 сентября, россиянка Анастасия Потапова смогла пробиться в полуфинал соревнований в одиночном разряде.

Потапова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в четвертьфинальной игре одержала победу над восьмой сеяной словенкой Далилой Якупович. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:1 в пользу 17-летней россиянки, ​​ следующей соперницей которой станет украинка Екатерина Козлова.