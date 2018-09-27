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27 сентября 201812:10

Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

Евгений Асмолов/Интерпресс/ТАСС

Продажу паспорта и записей Виктора Цоя с аукциона один из основателей группы "Кино" Алексей Рыбин назвал аморальным. Он считает, что документы нужно было передать семье, передает РИА Новости.

Рыбин упрекнул в "отсутствии порядочности" и продавцов, и покупателей и добавил, что в нынешнее время порядочность не в ходу.

Записную книжку Виктора Цоя с телефонами его друзей, советский паспорт и рукописи двух песен нашли в одной из квартир на улице Рубинштейна в Петербурге. В среду вечером паспорт продали на аукционе за 9 миллионов рублей, стартовая цена лота составила 2,5 миллиона. Записную книжку купили за 3 миллиона рублей, рукопись песни "Хочу перемен!" – за 3,6 миллиона.

 

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