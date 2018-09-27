Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

Исландский журналист Кристин Храфнссон стал главным редактором сайта WikiLeaks. Его назначил основатель портала Джулиан Ассанж.

С 2010 по 2016 год Храфнссон занимал пост официального представителя сайта, а затем курировал ряд проектов в организации, связанных с юриспруденцией, передает РИА Новости.

В заявлении, размещенном на странице WikiLeaks в Twitter, говорится, что это было сделано в связи с чрезвычайными обстоятельствами, когда Джулиан Ассанж полгода находится в изоляции (не считая визитов адвокатов) и самовольном заключении в посольстве Эквадора. При этом Ассанж продолжит занимать пост издателя WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Летом 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что рано или поздно Ассанж должен будет покинуть стены посольства, так как "это не может продолжаться вечно". Кроме того, по некоторым данным, может выйти из диппредставительства из-за проблем со здоровьем.