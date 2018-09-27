Авария в Башкирии: погибли три человека

Поздним вечером в Стерлитамаке 26 сентября произошло ДТП: машина Mazda, превысив скорость, врезалась в попутный Ford, а затем столкнулась с двигающимся навстречу автомобилем LADA.

За рулем машины отечественного производства сидела женщина, а рядом с ней находился еще один человек — мужчина. Они погибли на месте.

По словам очевидцев, 34-летний водитель Mazda был нетрезв, и по этой причине не смог справиться с управлением машиной. Виновник аварии был госпитализирован, однако позже скончался в реанимации от полученных травм.