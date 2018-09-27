Тренер "Реала" Лопетеги: "Севилья" разрушила все наши планы

Наставник мадридского "Реала" Юлен Лопетеги после разгромного поражения своих подопечных в гостевом матче чемпионата Испании против "Севильи" (0:3) отметил, что хозяева поля были во всех компонентах сильнее "сливочных". Его заботит уже следующий матч – с земляками из "Атлетико".

"Мы планировали оказывать давление на соперника, атаковать чужие ворота, но не все получилось так, как планировали, — цитирует Лопетеги испанская Marca. – "Севилья" оказалась сильнее. Травма Марсело? Похоже, ему понадобится передышка, но нужно дождаться результатов обследования".

Впрочем, тренер "Королевского клуба" уже озабочен предстоящим мадридским дерби с "Атлетико": "Будем готовиться как обычно. Не важно, выиграли мы или проиграли – на подготовку к следующей игре это не влияет. В чемпионате бывают и поражения, но мы не собираемся опускать голову – будем готовиться к "Атлетико" максимально интенсивно".