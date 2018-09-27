"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу
Неожиданная добыча ждала двух рыбаков в Красноярском крае — в расставленные на Енисее сети попалась двухметровая акула. Впрочем, такой улов мужчин не обрадовал, хотя они и сняли его на видео.
"Вот эта сволочь испортила всю рыбалку. Коза, всю сетку намотала. Она еще живая. Вот откуда у нас акулы? Сейчас сетку резать придется", — посетовал автор ролика.
По его словам, двухметровая хищница "клюнула" недалеко от Дудинки, что на севере Красноярского края. Мужчинам пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить ее на берег.
Впрочем, представители зоопарка "Роев ручей" не увидели ничего сверхъестественного в появлении акулы в Енисее, который впадает в Карское море. По их версии, которую приводит "Прима-ТВ", хищник преследовал косяк рыбы и случайно зашел в реку, где и угодил в сети.
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