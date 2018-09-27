"Аэрофлот" открывает новые зарубежные направления

"Аэрофлот" в расписании зимнего сезона, которое вступит в силу 28 октября, открывает ряд новых маршрутов по европейским и азиатским направлениям, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пять рейсов в неделю "Аэрофлот" будет выполнять в финансовый и культурный центр Шри-Ланки Коломбо и три еженедельных рейса в столицу острова Бали Денпасар (рейсы выполняются авиакомпанией "Россия")​​​. Кроме того, предлагаются ежедневные рейсы в столицу Словении Любляну и шведский город Гетеборг, а также в столицу Ирландии Дублин.

Помимо этого, в рамках зимнего расписания авиакомпания увеличит частоту рейсов по трем популярным туристическим направлениям — в Дубай, Бангкок и Пхукет. Также на воздушных линиях в крупнейший центр ОАЭ и столицу Таиланда добавится по одному ежедневному рейсу. В результате полеты в Дубай будут выполняться четыре раза в день, а в Бангкок — три раза в день. На линии Москва-Пхукет-Москва количество рейсов увеличится с семи до десяти в неделю.

"Аэрофлот входит в глобальную элиту гражданской авиации и активно развивает свою международную маршрутную сеть. Мы открываем новые маршруты в разные страны, а также наращиваем частоты на направлениях повышенного спроса, — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. — В зимнем расписании наша авиакомпания рада предложить ряд новых зарубежных направлений, а также больше рейсов по наиболее популярным туристическим линиям". Таким образом, по его словам, у пассажиров появятся новые возможности для комфортных путешествий.