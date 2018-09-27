Новости Экономика

Все видео этой рубрики
27 сентября 201813:34

"Аэрофлот" открывает новые зарубежные направления

"Аэрофлот" в расписании зимнего сезона, которое вступит в силу 28 октября, открывает ряд новых маршрутов по европейским и азиатским направлениям, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пять рейсов в неделю "Аэрофлот" будет выполнять в финансовый и культурный центр Шри-Ланки Коломбо и три еженедельных рейса в столицу острова Бали Денпасар (рейсы выполняются авиакомпанией "Россия")​​​. Кроме того, предлагаются ежедневные рейсы в столицу Словении Любляну и шведский город Гетеборг, а также в столицу Ирландии Дублин.

Помимо этого, в рамках зимнего расписания авиакомпания увеличит частоту рейсов по трем популярным туристическим направлениям — в Дубай, Бангкок и Пхукет. Также на воздушных линиях в крупнейший центр ОАЭ и столицу Таиланда добавится по одному ежедневному рейсу. В результате полеты в Дубай будут выполняться четыре раза в день, а в Бангкок — три раза в день. На линии Москва-Пхукет-Москва количество рейсов увеличится с семи до десяти в неделю.

"Аэрофлот входит в глобальную элиту гражданской авиации и активно развивает свою международную маршрутную сеть. Мы открываем новые маршруты в разные страны, а также наращиваем частоты на направлениях повышенного спроса, — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. — В зимнем расписании наша авиакомпания рада предложить ряд новых зарубежных направлений, а также больше рейсов по наиболее популярным туристическим линиям". Таким образом, по его словам, у пассажиров появятся новые возможности для комфортных путешествий.

Сейчас

14:27

Кожемяко пойдет на выборы в Приморье самовыдвиженцем

13:55

Медведев: правительство учитывает агрессивную среду, в которой живет Россия

13:36

Деньги, конфискованные у коррупционеров, отправят в Пенсионный фонд

13:14

Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

11:54

Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

10:45

У подмосковной платформы Радуга мужчину переехал поезд

06:50

На части территории Дагестана введен режим КТО

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Медведев: правительство учитывает агрессивную среду, в которой живет Россия

Медведев: правительство учитывает агрессивную среду, в которой живет Россия

44 минуты назад
Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

1 час назад
Курьезы Генассамблеи: дипломатия как детский сад, вмешательство в выборы и день рождения Порошенко

Курьезы Генассамблеи: дипломатия как детский сад, вмешательство в выборы и день рождения Порошенко

5 часов назад
Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

38 минут назад
Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

1 час назад
Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

Кто сильнее? Гильотина. Житель Саранска задушил приятеля в ходе дружеского поединка

15 минут назад
Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

Топ-9 самых дорогих яхт 2018 года, или Что купить Абрамовичу вместо "Челси"

2 часа назад
Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

Нужна помощь: Ваню Шапкина спасет эндоваскулярная операция

24.09.2018 09:11
Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

24 минуты назад
Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

Вреднее героина: алкоголь могут признать наркотиком и выдавать только по рецептам

49 минут назад
Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

Один из основателей "Кино": продажа паспорта Цоя с молотка аморальна

2 часа назад
Волгограду прибавили "световой час"

Волгограду прибавили "световой час"

10 минут назад
Синдром больного здания: кто виноват и что делать

Синдром больного здания: кто виноват и что делать

56 минут назад
Как модели plus-size изменили индустрию моды

Как модели plus-size изменили индустрию моды

27.09.2018 14:57
Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

Никакой грубой силы: у неандертальцев были ловкие руки

9 минут назад
ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

ИИ прогнозирует поведение людей с психическими расстройствами лучше врачей

47 минут назад
Деньги, конфискованные у коррупционеров, отправят в Пенсионный фонд

Деньги, конфискованные у коррупционеров, отправят в Пенсионный фонд

1 час назад
Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

Google — 20 лет. Поисковик предлагает виртуально прогуляться по офису-гаражу 1998 года

1 час назад
"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

"Обломила рыбалку": в Енисее поймали двухметровую акулу

2 часа назад
Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

Ассанж назначил нового главного редактора WikiLeaks

2 часа назад
Китайцы построили небоскреб в виде пениса

Китайцы построили небоскреб в виде пениса

2 часа назад
Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

Седан Aurus Senat из проекта "Кортеж" готовят к отправке в Европу

2 часа назад
Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

Родители детей-инвалидов призвали депутатов услышать их и поднять пособие

2 часа назад
Путин посетил состязания чемпионата мира по дзюдо в Баку

Путин посетил состязания чемпионата мира по дзюдо в Баку

3 часа назад
Хоккеист умер во время матча на ледовой арене в Москве

Хоккеист умер во время матча на ледовой арене в Москве

3 часа назад
Женщина пришла в гости и погибла, упав вместе с балконом

Женщина пришла в гости и погибла, упав вместе с балконом

3 часа назад
Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

Функции правительства США начинают передавать искусственному интеллекту

3 часа назад
Чтобы получить новый кредит МВФ, Украине придется выполнить четыре условия

Чтобы получить новый кредит МВФ, Украине придется выполнить четыре условия

3 часа назад
Вести.net: Создатель WhatsApp: я продал своих пользователей

Вести.net: Создатель WhatsApp: я продал своих пользователей

3 часа назад
Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

Инструкция: как понять, что любимый человек вам изменяет

3 часа назад
7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

7 самых странных и забавных петиций о мультфильмах

3 часа назад
Жители столичной многоэтажки выносили мусор, рискуя выпасть из окон

Жители столичной многоэтажки выносили мусор, рискуя выпасть из окон

3 часа назад
Тюлень врезал осьминогом по лицу плывущего в лодке человека. Видео

Тюлень врезал осьминогом по лицу плывущего в лодке человека. Видео

3 часа назад
Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

Премия "Мобильный репортер": лучших народных журналистов определят в Уфе

3 часа назад
Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

Спасите Катю от редкого смертельного заболевания

4 часа назад
Мария Максакова судится с новым мужем из-за квартиры

Мария Максакова судится с новым мужем из-за квартиры

4 часа назад
В Россию привезли китайский седан за 1 млн рублей

В Россию привезли китайский седан за 1 млн рублей

4 часа назад
Нетаньяху: гибель Ил-20 могла привести к более серьезным последствиям

Нетаньяху: гибель Ил-20 могла привести к более серьезным последствиям

5 часов назад
Первый компьютер Apple ушел с молотка за $375 тысяч

Первый компьютер Apple ушел с молотка за $375 тысяч

5 часов назад
В Киргизии задержан вербовщик, отправивший в Сирию 100 человек

В Киргизии задержан вербовщик, отправивший в Сирию 100 человек

5 часов назад
Российские палеонтологи распознали останки древнейших макроскопических организмов со скелетом

Российские палеонтологи распознали останки древнейших макроскопических организмов со скелетом

5 часов назад
В Москве за ночь выпало 15% от сентябрьской нормы осадков

В Москве за ночь выпало 15% от сентябрьской нормы осадков

6 часов назад
Футболиста Неймара высмеяли за использование крема для лица во время игры

Футболиста Неймара высмеяли за использование крема для лица во время игры

7 часов назад
На части территории Дагестана введен режим КТО

На части территории Дагестана введен режим КТО

8 часов назад
Экстренные службы Греции устраняют последствия мощного циклона

Экстренные службы Греции устраняют последствия мощного циклона

9 часов назад
Мария Захарова прокомментировала очередную порцию обвинений России от британских СМИ

Мария Захарова прокомментировала очередную порцию обвинений России от британских СМИ

9 часов назад
В Донбасс выехала очередная колонна с российской гуманитарной помощью

В Донбасс выехала очередная колонна с российской гуманитарной помощью

10 часов назад
Дональд Трамп: мы не потерпим, чтобы миллиарды долларов утекали из США в Китай

Дональд Трамп: мы не потерпим, чтобы миллиарды долларов утекали из США в Китай

13 часов назад
Православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

Православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

14 часов назад
"Динамо" победило "Торпедо" и вышло в 1/8 финала Кубка России

"Динамо" победило "Торпедо" и вышло в 1/8 финала Кубка России

16 часов назад
Компания "Кэшбери" - МММ в современной упаковке

Компания "Кэшбери" - МММ в современной упаковке

17 часов назад
Дворцовый переворот: против Меркель восстал ее ключевой союзник

Дворцовый переворот: против Меркель восстал ее ключевой союзник

17 часов назад
На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

На Вести.Ru в Instagram подписались более 400 000 человек

26.09.2018 13:55
Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

Оркестр Павла Когана посвятит концерт Давиду Ойстраху

24.09.2018 08:34