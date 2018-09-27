Закон об изменениях пенсионной системы принят в окончательном чтении

В четверг в ходе пленарного заседания в третьем и окончательном чтении Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионной системы, передает РИА Новости.

Правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, Госдума приняла в первом чтении в июле​​​, но президент России Владимир Путин предложил перечень мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к гражданам страны.

Так, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. В их числе повышение пособия по безработице и ответственность для работодателей за увольнение перед пенсией.

В начале сентября на рассмотрение нижней палаты парламента президент внес проект закона, по которому за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов. Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ.

Как сообщалось, этот закон Госдума уже приняла в третьем чтении на пленарном заседании 25 сентября.