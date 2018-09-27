Из Киево-Печерской лавры на глазах у прихожан выкрали образ Георгия Победоносца

Киево-Печерская лавра лишилась еще одной старинной иконы. Как сообщают украинское издание Strana.ua, пропал образ Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Его исчезновение заметили служители храма. Нацполиция Украины изучила записи камер видеонаблюдения, и не зря.

Момент кражи попал в кадр: молодой человек в темном костюме снял икону со стены, обернул ее пакетом и скрылся в неизвестном направлении.

Причем, в этот момент в храме находились служители и большое количество прихожан, но на преступника никто не обратил внимания.

Ведется розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Эта кража в Киеве-Печерской лавре — не первая. В мае 2015 года была похищена икона Покрова Пресвятой Богородицы. Спустя месяц ее обнаружили в бандитском тайнике вместе с оружием и боеприпасами, передает "Россия 24".