В Хабаровском крае в аварию попала съемочная группа "Вестей". Видео

В центре города Комсомольск-на-Амуре сегодня, 27 сентября, произошла авария с участием съемочной группы государственной телевизионной и радиовещательной компании "Дальневосточная".

Местное информационное агентство нашло и обнародовало видео момента аварии и ее последствий. В ДТП попали четыре автомобиля: тяжелый внедорожник въехал на перекресток на высокой скорости и последовательно врезался в три легковые машины.

На пути внедорожника оказалась и "Волга", в которой находилась съемочная группа местного отделения "Вестей". Отечественной машине "досталось" большое всех остальных: по всей видимости, восстановлению она уже не подлежит.

Нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь, в том числе и беременной девушке-корреспонденту. По имеющейся на данный момент информации, травмы пострадавших в ДТП людей не являются опасными для жизни.