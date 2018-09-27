Биатлонная сборная отправится на Евро-2019 основным составом

Нынешний биатлонный сезон станет для российской национальной сборной весьма интенсивным в плане участия в крупнейших стартах. Кроме традиционного Кубка мира и чемпионата планеты первый состав отправится на континентальное первенство, которое пройдет в белорусских Раубичах.

"В нынешнем сезоне первенство Европы пройдет в пригороде столицы Белоруссии, мы в Минске очень хотим проявить себя, — цитирует РИА Новости главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева. – Именно поэтому мы посылаем туда основную команду".

Сезон биатлонистов начнется в начале декабря этапом Кубка мира в словенской Поклюке, мировое первенство пройдет в первой половине марта в шведском Эстерсунде. Биатлонный Евро-2019 состоится в Белоруссии с 18 по 24 февраля.