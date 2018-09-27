Видеоповторы начнут применять в Лиге чемпионов со следующего сезона

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение начать использовать Систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов, начиная с сезона-2019/20.

Кроме того, судьи смогут воспользоваться повторами и во время финальной части чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года в нескольких европейских городах, включая российский Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, система VAR будет применена в Лиге Европы, начиная с сезона-2020/21. И также в 2019 году в матче за Суперкубок УЕФА и в 2021-м в матчах финальной стадии Лиги наций.