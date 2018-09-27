"Авторитетный" житель Новокузнецка получил семь суток за отказ сидеть на скамейке

В роли своеобразного промоутера своего брата-боксера выступил задержанный в новокузнецкой электричке пьяный пассажир, обещавший расправиться со всеми стражами порядка, кто мешал его монологу. Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД РФ не могли не снять "выступление" гражданина с блестящей улыбкой на видео.

"Ты сам-то подумай, куда ты лезешь?! Вы, клянусь, слетите с этого звания. Я просто брату скажу", — сыпал обещаниями 35-летний мужчина.

Усидеть на месте он не мог, то и дело вскакивая со скамейки и обращаясь то к одному, то к другому служителю закона с требованием прекратить бумажную волокиту и отпустить его домой. Впрочем, пожелания выпившего мужчины услышаны так и не были, более того, хамить и грубить он продолжил и в здании суда, куда его доставили.

Промежуточным итогом выступления стали семь суток административного ареста за неподчинение законным требованиям полицейских, но мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела по факту оскорбления представителей власти.