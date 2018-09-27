Сергей Юшкевич: "Первую любовь выскребал из памяти с кровью"

Сам он рос без отца – тот ушел, когда Сергею Юшкевичу было всего три месяца, и мать не хотела говорить о нем. Актер признается, что "чувствовал себя инвалидом" из-за неполной семьи.

Возможно, поэтому он всегда мечтал о крепкой семье. О супружестве, которое будет одно — и на всю жизнь. Однако актер, который сыграл более сотни ролей, и в театральный вуз поступил не с первого раза, и в любви обжигался дважды, причем, по-крупному.

Только в 32 года он встретил женщину, с которой сложились такие отношения, о которых Сергей мечтал. Вместе они уже почти 20 лет, растят двух дочек.

Но, вспоминает актер, были времена, когда ему из-за неудавшихся отношений не хотелось жить. Свою первую любовь он "выскребал из памяти с кровью". Когда Юшкевич служил в армии, узнал, что любимая выходит замуж за другого.

Она даже пригласила его на свадьбу, но Сергей не пошел – сослался на дела. А сам сидел в кафе напротив ресторана, где она выходила замуж.

Именно из-за нее он поехал в Москву — поступать в театральный. Думал, что она его полюбит, когда Сергей станет знаменитым.

Поступил Юшкевич, однако, только в третьей попытки, а до этого пришлось поработать и монтировщиком сцены в Черновицком музыкально-драматическом театре, и в "Метрострое", когда надо было закрепиться в Москве.

Только с третьей попытки Сергей стал студентом театрального вуза – поступил в Щукинское училище. Но на третьем курсе еда не ушел оттуда – и вновь из-за несчастной любви.

Сокурсница потеряла к нему интерес, и Сергей решил уйти из вуза, чтобы не видеть ее каждый день. Однако педагоги уговорили талантливого студента остаться.

Все эти годы терзало Сергея и то, что он ничего не знает о своем отце. И лишь когда уже известному актеру было за 40, он внезапно получил открытку от неизвестного человека, который сообщал, что его отец мечтает с ним увидеться.

Маме он ничего не сказал и поехал на встречу с отцом – в Черновцы, где тот жил.

Как прошла эта долгожданная встреча и что Сергей потом рассказал об отце своей матери? Как "вытравливал" из себя первую любовь? Где встретил женщину, которая стала его судьбой? Почему не удалось попасть в знаменитую "Табакерку"?

Откровения Сергея Юшкевича – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".