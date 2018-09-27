Деньги, конфискованные у коррупционеров, отправят в Пенсионный фонд

Конфискованные у коррупционеров деньги будут направлять в Пенсионный фонд – соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.

Пол прогнозам Федерального казначейства, с 2019 по 2024 годы в Пенсионный фонд может поступить до 1,8 миллиарда рублей таких денежных средств. Однако разработчики законопроекта подчеркивают, что сумма – условная, поскольку никто не может предсказать, сколько денег будет конфисковано у коррупционеров в ближайшие 6 лет.

Впрочем, подчеркивают депутаты, здесь важен сам принцип: деньги, конфискованные у взяточников, направят на социальные нужды.