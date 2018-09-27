Без электричества в подмосковном Раменском остались 62 тысячи человек

В подмосковном Раменском произошла авария на линии электропередачи.

Как сообщает сайт Минэнерго РФ, в 11:02 отключилась первая и вторая цепи высоковольтной линии 110 кВ "Донино — ЦАГИ". Обесточена подстанция 110 кВ "Раменская". В результате без электроснабжения остались почти 62 тысячи человек.

В министерстве энергетики Московской области "Интерфаксу" пояснили, что авария произошла из-за сильного ветра, который повалил деревья на провода.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Для восстановления штатной схемы электроснабжения потребуется около двух часов. Сейчас потребителей переключают на резервные схемы, в том числе с помощью 38 передвижных электростанций. В социально-значимых объектах электричество дадут в приоритетном порядке.