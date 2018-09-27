Австралия и Нидерланды признают итоги международного расследования крушения MH17

Глава МИД Австралии Марис Пэйн обвинила Россию в нежелании признавать результаты проведенного Совместной следственной группой (ССГ) расследования причин крушения малайзийского "Боинга" над восточной Украиной в июле 2014 года, передает "Интерфакс".

После встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии (эти страны входят в ССГ) Пэйн заявила, что подтверждает безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ.

"Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь повторяем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", — заявила она.

Пэйн отметила, что "коллеги по ССГ подтвердили обязательства по установлению правды о том, кто стоит за сбитым рейсом МН17 и привлечению виновных к ответственности".

С подобным заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Во время общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН Рютте заявил, что ССГ "привела убедительные свидетельства" относительно принадлежности установки, ракетой которой был сбит авиалайнер, подчеркнув решимость заинтересованных сторон в том, чтобы установить правду о трагедии.

Как известно, "Боинг-777" малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате погибли 298 человек.

ССГ в мае обнародовала доклад, согласно которому, ракета, пущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском. Москва отвергает эти обвинения.

По информации Минобороны РФ, ракету, сбившую самолет, удалось идентифицировать. Еще в 1986 году она была отправлена на Украину, после чего на территорию РФ не возвращалась.