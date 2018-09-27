В "Аптекарском огороде" набирает популярность проект "Сенсорный сад"

Он создан в первую очередь для слабовидящих посетителей. Это единственный в России ботанический парк, где растения можно не только трогать руками, но и пробовать на вкус. А для удобства гостей все травы высажены на специальных приподнятых грядках.

- Мягкая такая, упругая, очень набитая цветами!

Красивая с виду гортензия оказалось еще и очень приятной на ощупь. Каждый поход в сенсорный сад — как урок по природоведению. Знакомые растения предстают в новом свете.

- Посмотришь, что за растения, как пахнут, как выглядят. Базилик, например. Я его немного иначе представляла. Ну, значит, вот такой базилик цветущий!

Таблички "Руками не трогать" в этом саду нет. Растения здесь можно нюхать, мять, тереть — ведь только так можно лучше узнать некоторые виды. Например, если потереть розмарин, раскрывается его необычный горько-сладкий аромат. А тимьян становится еще более душистым и пряным.

"Можете присмотреться к листочкам мелиссы — видите, они такие оборванные все. У других ботанических садов это, конечно, ужасное кощунство, но у нас это разрешено. И вот, на самом деле, можно оторвать кусочек листка мелиссы и вдохнуть его прекрасный аромат!" — рассказывает научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

В саду растет больше 20 видов трав и цветов. Прогулка по нему — как сеанс ароматерапии.

- Я часто прихожу сюда просто отдохнуть!

- Каждый аромат ассоциируется с какими-то воспоминаниями! Лаванда — с путешествиями, базилик, тимьян — с различными кухнями мира: где-то бывали, где-то что-то пробовали.

Полюбоваться цветами здесь могут даже люди, которые плохо видят: воображению помогают все органы чувств. Гулять по саду комфортно будет и гостям на инвалидных колясках.

"Видите, они на таких приподнятых грядках. Под них может заехать инвалидная коляска, и растения оказываются ровно на уровне глаз, и к ним очень легко прикоснуться руками", — объясняет директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Такой сад еще и очень полезный. Например, на этой грядке растет тропическая сальвия — она очень приятная на ощупь и снимает стресс. А здесь можно набраться витаминов, поесть свежих овощей. Главное — их найти, потому что, как мы видим, спелых не так много: огород явно пользуется большим спросом.

Почти в центре Москвы — плантации помидоров и перца. Все можно пробовать на вкус. В следующем году на грядках вырастут тыквы, кабачки, капуста. Работать сад будет до заморозков. Пока время есть — всех желающих приглашают на сбор последнего урожая.